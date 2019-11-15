КНДР висунула Південній Кореї черговий ультиматум

Влада КНДР направила ультиматум Південній Кореї з вимогою знести південнокорейські об'єкти, побудовані в туристичній зоні Кімгансан.

Про це в п'ятницю, 15 листопада, повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Ми пред'явили ультиматум 11 листопада, в якому заявили, що, якщо південнокорейська влада продовжуватиме наполягати на своїй позиції, ми будемо вважати, що вони відмовилися від виведення своїх споруд, і вживемо рішучих заходів для самостійного демонтажу даних об'єктів", − зазначили в КНДР.

Північна Корея мотивує свою позицію тим, що південнокорейські об'єкти в горах Кімгансан "залишалися без уваги й були покинутими протягом десяти років".

"Ми, як господарі, будемо нести відповідальність перед нашою нацією і прийдешніми поколіннями та на свій розсуд чудово перетворимо гори Кімгансан в культурно-туристичну зону зі світовим ім'ям", − підкреслили в Пхеньяні.

Нагадаємо, у жовтні глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що республіка має намір відмовитися від проєкту з Південною Кореєю щодо розвитку комплексу в горах Кімгансан та вести роботи самостійно.

Він розпорядився знести "непривабливі споруди", попередньо узгодивши ці дії з відповідними органами Південної Кореї.

Тури на гору Кімгансан було розпочато в 1998 році на тлі потепління міжкорейських відносин, але вони були припинені у 2008 році після того, як південнокорейська туристка була застрелена охоронцем з КНДР.

Тури на гору розглядалися як один з великих міжкорейських спільних проєктів, поряд з нині непрацюючим промисловому парком Кесон.