Пхеньян підтвердив запуск ракет і розповів подробиці

Північна Корея підтвердила проведення випробування “надвеликої” ракетної установки у четвер та розкрила деякі подробиці запуску.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням KCNA.

“Північна Корея підтвердила в п'ятницю, що провела третій випробувальний запуск нової "надвеликої" багатокаліберної ракетної установки, що розширює її здатність знищувати ворожі цілі при несподіваних атаках”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що КНДР продовжує розширювати свої військові можливості, здійснюючи таким чином тиск на Вашингтон через затримку ядерних переговорів.

Останнє випробування підтвердило "досконалість" здатності систем знищувати «надпотужні угруповання ворога» за допомогою раптового удару з великого числа ракетних пускових установок.

У повідомленні KCNA наголошується, що лідер КНДР Кім Чен Ин висловив задоволення тим, що його країна успішно випробувала свою нову ракетну артилерійську систему. Водночас не було зрозуміло, чи спостерігав лідер за запуском безпосередньо на місці.

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Раніше КНДР випробовувала систему в серпні та вересні.

Як повідомлялося, у четвер Північна Корея випустила два неідентифіковані об'єкти в Японське море.

За даними військових Південної Кореї, ракети були випущені з Південної провінції Пхьонан, що у КНДР.

Фото: KCNA