Bellingcat ділиться з офіційним слідством інформацією у справі МН17 перед публікацією

“Як такої угоди немає. Але ми розуміємо, що інформація онлайн може бути дуже швидко видалена, після того, як ми щось опублікуємо. Тому ми відправляємо знайдену інформацію та звіти про нашу роботу Міжнародній спільній слідчій групі (JIT) до того, як ми її публікуємо, щоб вони могли зберегти дані та досліджувати, відповідно до своїх стандартів, перш ніж їх видалять”, - пояснив він.

За його словами, взаємодію з Міжнародною спільною слідчою групою (JIT) не можна назвати співпрацею.

“Ми ділимося інформацією з Міжнародною спільною слідчою групою (JIT). І це працює лише в один бік. Ми надсилаємо їм інформацію, певні матеріали, але не навпаки ”, - наголосив Гіґґінс.

Він також розповів, що вперше зустрівся з Міжнародною спільною слідчою групою (JIT) п’ять років тому.

“Я вперше поговорив із ними в жовтні 2014 року, коли вони зв’язалися з поліцією Великої Британії та попросили організувати зі мною зустріч. Я провів кілька годин з ними, обговорюючи та докладно переглядаючи статті, які ми розміщували, пояснюючи, що було зроблено нами. І вони, здавалося, дуже зацікавилися тим, що ми опублікували”, - каже Гіґґінс.

Він також підкреслив, що представники Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) працюють із даними, які не можуть бути оприлюднені, а він та його команда з відкритими джерелами.

“Пресконференції Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) завжди дуже цікаві для нас. Бо ми настільки добре ознайомлені зі справою та інформацією з відкритих джерел, що нам простіше розпізнати, коли в Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) є щось, що виходить за рамки всього цього, і ми вже бачили, як вони представляють нові докази на попередній пресконференції. Тож це дає нам змогу краще розуміти ситуацію і вивчати більше даних із відкритих джерел після оприлюднення Міжнародною спільною слідчою групою (JIT) додаткової інформації”, - сказав засновник Bellingcat.

Як повідомляв Укрінформ, Bellingcat відомий своїми розслідуваннями щодо збитого у 2014 році над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері і викриттям причетності до цього російських спецслужб.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також була оприлюднена дата, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.