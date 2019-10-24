Німеччина хоче осучаснити Віденський документ

Німеччина внесла до ОБСЄ пропозиції щодо адаптації Віденського документа, який є важливою міжнародною угодою у сфері безпеки.

Про це повідомив держсекретар МЗС Німеччини Нільс Аннен, передає кореспондент Укрінформу.

«Те, як ми забезпечуємо контроль над озброєнням у Європі, ледве йде в ногу з реальністю», - зауважив політик.

Він підкреслив, що розвиток військової галузі швидко прогресує, і взаємні угоди мають відповідати реаліям, щоб створити безпеку по всій Європі.

«Нам потрібні не великі промови, а конкретні та перевірені корективи. Віденський документ ОБСЄ – це один «регулювальний гвинт», який ми хочемо відрегулювати», - пояснив Аннен.

За його словами, ініціативи ФРН мають на меті «усунути непорозуміння та створити взаємну довіру», зокрема, у запобіганні кризам та реагуванні на них.

Пакет заходів, запропонований Німеччиною, розроблено спільно з партнерами в НАТО, а також Фінляндією та Швецією.

У ході обговорення з усіма 57 країнами-членами ОБСЄ необхідно внести корективи, щоб продовжити «історію успіху Віденського документа», вважають в Берліні.

Віденський документ є центральним інструментом формування довіри у військовій сфері між 57 країнами-членами ОБСЄ, який базується на Гельсінських угодах 1975 року. Він був узгоджений у 1990 році та актуалізований у 2011-му.

Документ включає заходи підвищення військової прозорості (наприклад, під час навчань та маневрів), зміцнення довіри серед військових (зокрема, розвиток контактів), а також механізми запобігання конфліктам. Усі країни-члени ОБСЄ використовують цей інструмент для формування військової впевненості.