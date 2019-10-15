НАТО готовий до відповіді на появу будь-яких “зелених чоловічків” – Столтенберг

Росія активно застосовує гібридні засоби проти демократичних країн Заходу, але НАТО має сили й спроможності, готові реагувати на появу будь-яких «зелених чоловічків» на території країн-союзниць.

Про це під час виступу на сесії Парламентської Асамблеї НАТО у Лондоні заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми посилили розвідку, щоб розуміти, що відбувається, суттєво зміцнили кібернетичну безпеку, підвищили готовність наших сил… тому що бачили, що відбулося в Криму. Готовність сил є, напевно, найбільш важливим інструментом для нашої відповіді, якщо ми раптово побачимо якихось «зелених чоловічків» будь-де на території НАТО. Присутність наших сил на сході Альянсу також частково є відповіддю на потенційні гібридні загрози. Хочу наголосити на необхідності забезпечення стійкості нашої інфраструктури, щоб телекомунікації та енергетичні системи були стійкими, - і це також той шлях, яким НАТО реагує на гібридні загрози», - зауважив Столтенберг.

Він нагадав про відомі факти використання Росією гібридних засобів проти країн Заходу, включаючи спроби втручання у вибори, кібернетичні атаки, кампанії дезінформації, а також інші зухвалі дії, на зразок хімічної атаки у британському Солсбері. Така поведінка Росії, за словами Генерального секретаря, є вже сталою тенденцією, яка викликає глибоке занепокоєння серед союзників по НАТО та спонукає їх адаптувати Альянс для відповіді на такі гібридні загрози.