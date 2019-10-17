В утилізації боєприпасів у Придністров'ї має брати участь ОБСЄ - МЗС Молдови

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску переконаний, що утилізація боєприпасів армії РФ на території Придністров'я має відбуватися за участю ОБСЄ.

Про це Попеску заявив в ефірі REN Молдова.

«З нашої точки зору будь-які заходи з утилізації боєприпасів на території Придністров'я необхідно проводити спільно з державами-членами Організації з безпеки і співробітництва у Європі», - зазначив глава МЗС Молдови.

За його словами, російська сторона вишукує бюджетні фонди для придбання необхідного обладнання, а сам процес утилізації може початися до весни 2021 року. Водночас міністр наголосив, що його країна виступає за прискорення цього процесу, оскільки в ОБСЄ вже є гроші на утилізацію - близько 7-8 мільйонів євро, які давно перераховані до спеціального фонду для Молдови.

Як повідомляв Укрінформ, на військових складах в селі Колбасна Рибницького району (Придністровський регіон Молдови) ще з радянських часів зберігається понад 20 тисяч тонн авіабомб та інших боєприпасів.