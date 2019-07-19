Нова очільниця Єврокомісії виступила за збереження санкцій проти Росії

Обрана Європарламентом главою Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступає за збереження санкцій щодо Росії.

Про це ексміністр оборони ФРН заявила в інтерв'ю виданню Die Welt, інформує DW.

"Кремль не прощає слабкості. Тож з позиції сили ми повинні зберігати санкції щодо Росії", - сказала вона.

Паралельно до цього Росії треба пропонувати діалог, додала фон дер Ляєн.

Ексміністр оборони ФРН засудила політику Росії минулих років. "Доволі довго ми спостерігаємо ворожу поведінку Москви. Достатньо порушень міжнародного права, як от анексії Криму і розколу Європи настільки, наскільки це можливо", - пояснила фон дер Ляєн.

Водночас німецький політик висловила задоволення, що Захід реагує на провокації.

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"Ми, європейці, станемо кращі у викритті дезінформаційних кампаній Росії та у поводженні з фейковими новинами у соціальних медіа. Це наш привілей як демократії - відповідати на виклики прозорістю, вільною пресою та відкритими дебатами", - сказала глава Єврокомісії, яка заступить на посаду 1 листопада.

Фон дер Ляєн також закликала США до спільних з ЄС дій. "Хочу сприяти тому, щоб наші американські друзі ніколи не забували, що ми сидимо по один бік столу", - пояснила вона і виступила за те, щоб США та ЄС краще взаємодіяли і виступали проти спільних противників, а не один проти одного.

Фото: EPA