У Конгрес США внесли проект санкцій проти РФ за захоплення українських моряків

Депутати Конгресу США від демократичної та республіканської партій, члени Конгресового Українського кокусу, внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден.

Про це йдеться в спільній заяві авторів законопроекту, оприлюдненій на офіційній сторінці конгресвумен Марсі Каптур, повідомляє Укрінформ.

"Цей законопроект - потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху й суверенітету своєї країни. Закликаємо колег підтримати цей двопартійний законопроект, а Росію - негайно звільнити українських моряків”, - наголошується в заяві.

У проекті закону пропонується запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не будуть звільнені всі 24 моряки та три захоплені судна.

Члени Конгресу США також закликали міжнародне співтовариство “не стояти осторонь, коли Росія розширює свою агресію в Європі та в усьому світі”.

Співавторами законопроекту виступили Марсі Каптур, Майкл Квіглі від демократичної партії, а також республіканці Енді Гарріс і Брайан Фітцпатрик.

Як повідомляв Укрінформ, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання, що передбачено кримінально-процесуальним кодексом РФ.