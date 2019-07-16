Рада міністрів ЄС ввела обмеження проти Туреччини за буріння поблизу Кіпру

Рада міністрів ЄС із закордонних справ у понеділок прийняла резолюцію у зв’язку із продовженням турецькою владою дій з незаконного буріння шельфу у територіальних водах Кіпру та вжила конкретні обмежувальні заходи проти Туреччини.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«З огляду на продовження Туреччиною незаконних дій та започаткування нового незаконного буріння, Рада ЄС вирішила тимчасово зупинити переговори щодо Всеосяжної угоди у сфері авіаційного транспорту та погодилася певний час не проводити Раду асоціації та подальші зустрічі в рамках діалогу високого рівня ЄС-Туреччина. Рада прийняла пропозицію Єврокомісії обмежити допомогу для Туреччини на 2020 рік, пов’язану із підготовкою до членства, та запропонувати Європейському Інвестиційному Банку переглянути кредитну політику щодо Туреччини, зокрема, стосовно запозичень під суверенні гарантії», - йдеться у резолюції європейських міністрів.

При цьому Рада міністрів ЄС констатувала: попри неодноразові заклики Євросоюзу припинити незаконні дії у Східному Середземномор’ї, Туреччина продовжує бурильні операції на захід від Кіпру та розпочала другу бурильну операцію на північний схід від Кіпру в межах територіальних вод Кіпру.

«Рада ЄС знову наголошує, що такі дії матимуть негайний негативний ефект для усього спектру взаємин між ЄС і Туреччиною. Рада знову закликає Туреччину утриматися від таких вчинків, діяти в дусі добросусідства та поваги до суверенітету та суверенних прав Кіпру, відповідно до міжнародного законодавства.

Євросоюз привітав ініціативу Кіпру щодо проведення переговорів з Туреччиною та зауважив, що делімітація ексклюзивної економічної зони та континентального шельфу має вирішуватися шляхом діалогу та шляхом переговорів за доброї волі, з повною повагою до міжнародного законодавства та принципів добросусідства.

Євросоюз в чергове висловив підтримку зусиллям під егідою ООН з поновлення переговорів між сторонами для пошуку всеосяжного розв'язання проблеми Кіпру.

«Рада ЄС залишається залученою до цієї справи, і, відповідно до резолюції Європейської Ради від 20 червня, пропонує Високому представнику та Єврокомісії продовжувати розробляти варіанти для цілеспрямованих заходів в контексті продовження Туреччиною буріння у Східному Середземномор’ї. Рада ЄС буде продовжувати уважний моніторинг розвитку подій та переглядатиме свої рішення відповідно до ситуації», - йдеться у документі.