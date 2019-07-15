Ердоган хоче спільно з Росією виробляти ракети С-400

Постачання російських ЗРК С-400 до Туреччини завершиться у квітні 2020 року, в планах – спільне виробництво систем із Росією.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок, виступаючи в Анкарі з нагоди Дня демократії та національної єдності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми здійснюємо кроки для просування нашої країни вперед. Ми почали отримувати наші С-400. Нам заявляли, що закупка неможлива, що розміщення неможливе, що саме придбання не може бути правильним, а сьогодні прибув уже восьмий літак та почалося його розвантаження. Сподіваємося, що у квітні 2020 року процес завершиться, і ми станемо однією з небагатьох країн світу з власними системами ППО», - заявив Ердоган.

Він також сказав, що співробітництво з РФ продовжуватиметься, і його метою є спільне виробництво.

Як повідомлялося, в понеділок до Анкари прибув уже 8-й літак з РФ із компонентами С-400.

Загалом постачання компонентів ЗРК С-400 почалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 та початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи введенням санкцій, зокрема з боку США.

Американські ЗМІ пишуть, що Білий дім уже цього тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини. При цьому в Анкарі висловлюють упевненість, що санкції з боку США не будуть введені.

Фото: АА