Ердоган хоче спільно з Росією виробляти ракети С-400
Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок, виступаючи в Анкарі з нагоди Дня демократії та національної єдності, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми здійснюємо кроки для просування нашої країни вперед. Ми почали отримувати наші С-400. Нам заявляли, що закупка неможлива, що розміщення неможливе, що саме придбання не може бути правильним, а сьогодні прибув уже восьмий літак та почалося його розвантаження. Сподіваємося, що у квітні 2020 року процес завершиться, і ми станемо однією з небагатьох країн світу з власними системами ППО», - заявив Ердоган.
Він також сказав, що співробітництво з РФ продовжуватиметься, і його метою є спільне виробництво.
Як повідомлялося, в понеділок до Анкари прибув уже 8-й літак з РФ із компонентами С-400.
Загалом постачання компонентів ЗРК С-400 почалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 та початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи введенням санкцій, зокрема з боку США.
Американські ЗМІ пишуть, що Білий дім уже цього тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини. При цьому в Анкарі висловлюють упевненість, що санкції з боку США не будуть введені.
Фото: АА