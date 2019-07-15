До Туреччини прибув восьмий літак з деталями до російських С-400

На аеродром авіабази Мюртед, що під Анкарою в Туреччині, прибув уже восьмий літак з компонентами російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

«Постачання компонентів ЗРК С-400 продовжуються. У зв’язку з цим восьмий літак приземлився в аеропорту Мюртед», - повідомило міністерство.

Як повідомлялося, постачання компонентів ЗРК С-400 почалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 та початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи введенням санкцій, зокрема з боку США.

Американські ЗМІ пишуть, що Білий дім уже цього тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини.