До Туреччини прибув восьмий літак з деталями до російських С-400
Укрінформ
На аеродром авіабази Мюртед, що під Анкарою в Туреччині, прибув уже восьмий літак з компонентами російських зенітно-ракетних комплексів С-400.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.
«Постачання компонентів ЗРК С-400 продовжуються. У зв’язку з цим восьмий літак приземлився в аеропорту Мюртед», - повідомило міністерство.
Як повідомлялося, постачання компонентів ЗРК С-400 почалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 та початок постачання критикують на Заході, неодноразово погрожуючи введенням санкцій, зокрема з боку США.
Американські ЗМІ пишуть, що Білий дім уже цього тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини.