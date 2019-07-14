Російські С-400 для Туреччини: прибули вже сім літаків з деталями

На аеродром на авіабазі Мюртед, що під Анкарою, прибув сьомий по рахунку літак з компонентами російських комплексів С-400.

Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини.

"Постачання компонентів ЗРК С-400 триває за планом. У зв’язку з цим сьомий літак приземлився в аеропорту Мюртед", - повідомляє міноборони.

Читайте також: США підготували санкції проти Туреччини

Як відомо, постачання компонентів ЗРК С-400 почалося два дні тому. Сьогодні прибуло три літаки. Раніше підписання Туреччиною угоди з РФ щодо постачання ЗРК С-400 викликало різку критику на Заході. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім уже наступного тижня може запровадити пакет санкцій проти Туреччини.