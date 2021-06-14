Олеськів назвала пріоритетні країни для в’їзного туризму у постковідний період

У Державному агентстві розвитку туризму уважно відстежують, які з країн відкриваються для туристів після пандемії, і визначають пріоритети обопільних туристичних інтересів.

Про це сказала голова агентства Мар’яна Олеськів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

На її думку, насамперед треба дивитися на економічну вигоду для України і у разі потреби робити перший крок, навіть якщо з іншого боку такого інтересу немає щодо українських туристів.

«Ми маємо бути проактивними. Бо інколи є питання дипломатії, коли ми все робимо взаємно, але треба дивитися на економічну вигоду для України і за необхідності робити перший крок. Навіть якщо нас в якійсь країні не приймають, бо ми їм не цікаві, бо майже туди не їздимо, це не означає, що ми не повинні відкрити кордони для їхніх громадян», – вважає Олеськів.

Вона перерахувала низку країн, які бачить пріоритетними для в’їзного туризму з-за кордону в постковідний період.

«Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, а також Польща, бо там є інтерес. Крім того, можу назвати Ізраїль, бо нещодавно для їхніх громадян скасована заборона їхати в Україну, тому будемо працювати з тим ринком», – сказала голова Держагентства розвитку туризму.

Олеськів також покладає сподівання на в’їзного туриста з Китаю, і щойно там дозволять своїм громадянам активно подорожувати, Україна готова це тут же використати.

«Поки Китай не дозволяє своїм громадянам активно мандрувати. Але ми перебуваємо на «низькому старті». Як тільки ми зрозуміємо, що країна починає давати можливості для того, щоб громадяни могли подорожувати, будемо активно включатися», – зазначила Олеськів.

Водночас як позитивний приклад постковідної співпраці вона навела нещодавнє скасування віз громадянам Саудівської Аравії, що одразу ж позначилося на туристичному потоку з цієї країни до України.

«Їм ще заборонені поїздки в країни ЄС, але декілька днів тому перший рейс прилетів до Києва і привіз 165 пасажирів. Для порівняння, за весь 2020 рік Україну відвідало 550 туристів з цієї країни», - сказала голова ДАРТ.

За її словами, у відомстві уважно відстежують, які з країн відкриваються для туристів після пандемії і визначають пріоритети обопільних туристичних інтересів.

«Зараз активно намагаємося залучити рейси з Казахстану до Львова, там перспективна історія з медичним туризмом. Також для нас важлива Туреччина, тому що українці туди їздять, і буде добре залучити турецького туриста до нас», – сказала Олеськів.