Україні важливо забезпечити комфорт туристам із країн Перської затоки – голова ДАРТ

Для України важливо створити комфортні умови перебування туристів з країн Перської затоки.

Як передає Укрінформ, про це написала у Фейсбуці голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

«Вже завтра відбудеться довгоочікуваний запуск першого прямого рейсу з Саудівської Аравії до України. Це важливий крок для нас щодо розвитку міжнародного туризму, який дасть змогу значно збільшити туристичні потоки до нашої країни. Однак наразі існує ще чимало питань, які потрібно врегулювати, щоб іноземний турист, зокрема турист із країн Перської затоки, залишився задоволений мандрівкою», – зазначила Олеськів.

За її словами, на сьогодні досі існує проблема толерантності серед певної категорії українців щодо інших національностей та народностей.

«З цим потрібно працювати та крок за кроком навчати, що різні культури та світосприйняття – це абсолютно нормальне явище. Для України важливо забезпечити комфортне перебування для туристів з країн Перської затоки, адже вони залишають чимало коштів у країні, куди подорожують. Окрім того, саме громадяни цих держав є потенційними інвесторами, а це вже стосується розвитку місцевого бізнесу та економіки», – заявила Олеськів.

Голова Держтуризму зауважила, що одне з питань безпеки, яке потребує чимало уваги, – нелегальні таксі, які намагаються вести свій бізнес поблизу аеропортів.

«Навіть попри заборони паркуватися на спеціально відведених місцях, у таких «бізнесменів» пропрацьована багаторічна система піймання «потенційних жертв». Наприклад, один із таксистів ловить пасажирів біля самого виходу з аеропорту, а другий за найближчим рогом вже тримає ногу на педалі газу та чекає сигналу від напарника, щоб оперативно під’їхати та «запакувати» пасажира», – зазначила Олеськів.

За її словами, «найголовніше у цьому – питання надійності та безпеки. Чи справді пасажирів довезуть до місця призначення та чи не обманять під час такої поїздки».

Олеськів зауважила, що вчора, 9 червня, в міжнародного аеропорту «Бориспіль» відбулася нарада з високопосадовцями, на якій намагалися знайти шляхи розв’язання цієї проблеми.

«Серед інших питань, які обговорили: швидкий прохід в аеропорту для пасажирів рейсу з Саудівської Аравії (зараз є проблема зі скупчення людей перед перевіркою тестів), окремі черги для саудівських жінок з прикордонниками-жінками та текстові показники арабською», – зазначила Олеськів.

Голова Держтуризму також заявила, що вже найближчим часом прямі рейси із Саудівської Аравії з’являться також до Львова та Одеси й додадуться нові рейси з інших країн регіону.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня лоукостер із Саудівської Аравії Flynas виконає перший рейс за маршрутом Київ – Ер-Ріяд.

Фото: Sputnik / Murad Orujov