Чорнобильську зону треба розвивати як туристичний об'єкт і унікальну атракцію - Київська ОДА

Чорнобильську зону відчуження потрібно розвивати як туристичний об'єкт і унікальну атракцію.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловила заступник голови Київської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак, передає Укрінформ.

"Там є що показувати. Це частина автентичної природи. Чому в усьому світі це охороняють, показують, а ми боїмося? Нам вже нічого боятися", — сказала Щербак.

Заступниця голови Київської ОДА акцентувала, що Чорнобильська зона — це унікальна атракція, в якій не тільки збереглися всі будівлі періоду 1986 році, але є прекрасна флора і фауна.

"Там мешкають унікальні тварини. Наприклад, зубри. Запитаймо у будь-якої дитини, яка живе у висотці, умовно, в Дарницькому районі Києва. Вона живого зубра може тільки в зоопарку побачити, і то не у всіх. Чому ми це приховуємо? Чому ми не можемо це показати? Це безпечно! Це цікаво. Це, як мінімум, показує нам іншу картинку, не XXI століття як джунглі кам'яні, а все ж таки живі, справжні рослини та тварини", — доповнила вона.

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За словами Щербак, тур вихідного дня до Чорнобиля обійдеться туристу приблизно в 100 дол. (із урахуванням зупинки в готелі та харчування).

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві культури та інформаційної політики презентували можливості включення Чорнобильської зони до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.