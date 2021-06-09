У МКІП представили можливості включення Чорнобильської зони до списку ЮНЕСКО

У Міністерстві культури та інформаційної політики презентували можливості включення Чорнобильської зони до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства з посиланням на заступницю міністра культури та інформаційної політики Світлану Фоменко.

«Об’єкти спадщини ЮНЕСКО мають корелюватися з основною місією цієї організації. Вони мають сприяти промоції миру та розвитку співпраці між народами. Тут потрібно зрозуміти, наскільки нематеріальний аспект місця пам’яті корелюється з фізичними об’єктами, які ми можемо побачити у Зоні відчуження. Не секрет, що усередині ЮНЕСКО існує дискусія щодо включення негативних місць пам’яті до списку всесвітньої спадщини, наскільки це відповідає місії організації. Наша концепція якраз показує, що Чорнобиль – це не тільки трагедія та героїзм і це історія не лише останніх 30 років. Насправді це багатошаровий процес – від культурної спадщини наших пращурів до сьогоднішньої урбаністичної, ядерної, техногенної спадщини», – сказала Фоменко

Вона представила дорожню карту включення Чорнобильської зони до списку Світової спадщини ЮНЕСКО та підкреслила необхідність уточнення та нанесення на актуальну топооснову межі об’єкта номінації.

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У пресслужбі МКІП повідомили, що зараз міністерство працює над формуванням досьє об’єкту для внесення його до попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Такий етап передбачає «інвентаризацію» ключових об'єктів культурної і природної спадщини та може тривати 5-10 років.

За словами Фоменко, такі об’єкти вже були внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО: Меморіал миру в Хіросімі (купол Генбаку) у 1996 році та Ядерний випробувальний полігон на атолі Бікіні (Маршаллові острови) у 2010 році.

Як повідомлялося, у листопаді 2020 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що завдання МКІП та Державного агентства розвитку туризму – розвиток зони відчуження як туристичної дестинації та внесення окремих об’єктів до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.