На Дніпрі планують облаштувати 12 туристичних локацій

В Україні розвивають річковий туризм Дніпром, планується розробити маршрут із зупинками в 12 локаціях.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповіла заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак, передає Укрінформ.

"Туризм Дніпром — це наша родзинка, тут буде 12 локацій. Це Вишгородський історичний музей, це Вишгородська набережна дуже красива, це Межигір'я... Це старовинний козацький монастир ... Тобто маршрути від Чорнобиля до Вишгорода, від Вишгорода до Переяслава — і далі", — зазначила Щербак.

За її словами, якщо у Туреччині водні перевезення використовуються також у форматі таксі, то в Україні поки що акцент робиться на туризмі.

"Це туризм, який залучає інвестиції, розвиває наші громади, людям дає можливість побачити красу не тільки Туреччини, а й рідної України. Дуже багато людей, які не знають, що є в Україні, зате дуже добре орієнтуються, що є в Туреччині. Ми хочемо це змінити", — пояснила заступниця голови Київської ОДА.

Щодо вартості таких поїздок, то двогодинна прогулянка на 60-місному теплоході від Вишгорода у напрямку Канівського водосховища коштує 150 грн на людину, ціна на більш тривалий маршрут вища.

"Маршрути розробляються для середньостатистичної людини. Для того, щоб людина могла собі це дозволити. Це важливо", — акцентувала посадовець.

За її словами, однією з проблем у контексті збільшення тривалості маршрутів є те, що 60-місцеві теплоходи мають малу швидкість, наприклад, шлях до Канева становить 10 годин.

"Будемо залучати інвестиції, щоб були більш сучасні катери, які зможуть укласти цей маршрут в один день, з точками зупинки, щоб людям була можливість і вийти, походити, подивитися щось. Але це не повинно бути довше, ніж один день", — зазначила Щербак.

Водночас власники суден наголошують, що зараз собівартість маршруту до Канева на 60-місному прогулянковому катері становить приблизно 1 тис. грн з людини, на 12-місному — 1800 грн. У собівартість крім іншого входить плата за переміщення по поверхні води, за причали, найдорожче — це дизпальне. Тож влада обговорює можливість надання пільг для перевізників, залучених до туристичної галузі.

"Зі свого боку, ми, як представники держави, просто зобов'язані запропонувати пільгове пересування. Ми зобов'язані запропонувати пільгові причали, в ідеалі — взагалі безкоштовні. Ми можемо зі свого боку взяти участь, умовно посприяти, щоб у нього (перевізника - ред.) були якісь пільгові ціни на пальне. Ось зараз у нас переговорний процес з мережею АЗС для того, щоб ми розвивали і приваблювали туристів в нашу область", — заявила Щербак.

Як повідомлялося, по річці Дніпро незабаром курсуватимуть швидкісні теплоходи "ракета". Першим планують запустити маршрут Київ — Канів із зупинками в інших містах.