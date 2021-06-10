На Світязі пропонують звести бунгало на воді та будинки-вулики

На Волині інвестори пропонують облаштувати на озері Світязь дерев'яні будиночки для відпочивальників та звести будинки-вулики.

Про це повідомляє у Фейсбуці адміністрація Шацького національного природного парку, передає Укрінформ.

"У відпочинковій зоні, безпосередньо на акваторії озера Світязь неподалік від берега, заплановано облаштувати 10 екологічних дерев’яних будиночків розміром 5х5 м з терасою, що будуть встановлені на дерев’яних сваях або ж геошурупах. Зона відпочинку буде знаходитися у Світязькому лісництві... навпроти берегової лінії озера Світязь від дитячого оздоровчого табору «Чайка» до військово-спортивної бази відпочинку працівників СБУ «Світязь», - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що ці будиночки використовуватимуться для короткострокового відпочинку.

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Для більш тривалого перебування відвідувачів пропонують створити базу відпочинку з будинками коконоподібної форми із затишними номерами.

Фото: @shpark17