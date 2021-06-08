Шацькі озера відкриють для рибалок із 11 червня

У Волинській області, на території Шацького нацпарку, з 11 червня дозволили спортивно-аматорське рибальство. Денний вилов риби на особу не має перевищувати 5 кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Шацький національний природний парк (НПП) у Фейсбуці.

«На водоймах парку з 11 червня дозволено спортивно-аматорське рибальство. Лов можна проводити вудками з блешнею вертикального блесніння, мормишкою із загальною кількістю гачків не більше трьох на одного рибалку. Загальний вилов риби протягом одного дня не має перевищувати 5 кг на одного рибалку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ловити рибу можна лише у світлий період доби та за наявності квитанції про оплату. Пільги на вартість квитків передбачені для учасників війни, ліквідації аварії на ЧАЕС, війни в Афганістані, АТО, пенсіонерів та місцевих жителів. Для інвалідів війни, праці та дітям до 16 років ловіння риби безкоштовне.

Читайте також: Волинь і Влодава створять спільний туристичний бренд озерного краю

Водночас у Шацькому НПП застерігають про заборону заїзду автомобілями в прибережні смуги озер завширшки 100 м.

Відомо, що Шацькі озера – найбільша озерна група Волинського Полісся. Вони – основний компонент ландшафту парку, що сформувався в межиріччі Західного Бугу і Прип’яті. Поверхневі води характеризуються наявністю великої кількості озер (23 озера загальною площею 6338,9 га) і слаборозвиненою річковою сіткою, представленою річками Прип’ять і Західний Буг та їхніми притоками. За розмірами озера невеликі, лише п’ять з них мають площу водного дзеркала, яка перевищує 2 кв. км, найбільшим є озеро Світязь.