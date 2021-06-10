В Естонії пом'якшують обмеження і дозволяють одноденний туризм із 1 липня

Естонський уряд затвердив пом'якшення коронавірусних обмежень з 11 червня і дозволив одноденні поїздки в країну без самоізоляції з 1 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

Так, з п'ятниці в Естонії скасовуються обмеження на час роботи підприємств громадського харчування та інших закладів. Дозволяються заходи в приміщеннях максимум для 600 осіб за умови половини заповнюваності, а в заходах у зовнішніх умовах на обмеженій території зможуть брати участь до 1000 осіб.

Із 11 червня також можуть поновитися круїзи Таллінн – Стокгольм, проте уряд просить враховувати, що якщо показник двотижневої кумулятивної захворюваності в Швеції вищий 150 випадків на 100 000 жителів, то після повернення в Естонію може діяти вимога самоізоляції. Станом на 10 червня, цей показник у Швеції становить 227.

Із 14 червня також дозволені заходи зі збільшеною кількістю відвідувачів, якщо у всіх учасників будуть COVID-сертифікати.

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Із 1 липня буде дозволено в'їзд в Естонію без самоізоляції на термін до 24 годин за наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту на антигени з негативним результатом. ПЛР-тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону, а експрес-тест – максимум за 24 години. Тестування не потрібне для дітей віком до 12 років, а також для тих, хто перехворів на COVID-19, вакцинованих або прирівняних до вакцинованих. Тестування, як і раніше, не буде вимагатися і для тих громадян, які прибувають з країн із низьким рівнем захворюваності.

Всі обмеження пом'якшуються з урахуванням того, що ризик поширення вірусу в Естонії знизився з "червоного" до "помаранчевого" рівня.

За минулу добу в Естонії 54 тести на коронавірусну інфекцію виявилися позитивними. Від початку пандемії в країні було зафіксовано 130 364 випадки інфікування коронавірусом. У середу від наслідків інфекції померла 85-річна жінка, загалом в Естонії від COVID-19 померли 1 266 осіб.