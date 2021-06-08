Чехія відкриє кордони для громадян країн ЄС з 21 червня

Влада Чехії заявила, що країна відкриє свої кордони для громадян країн Європейського Союзу та Сербії з 21 червня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Sun.

Мандрівники при в'їзді в Чехію мають пред'явити докази вакцинації, перенесеної коронавірусної інфекції або надати негативний тест на COVID-19.

Аналогічний режим діє для громадян Австрії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Словаччини та Словенії.

Також уряд Чехії підвищив до 1000 осіб ліміт на відвідування культурних заходів. У разі проведення на відкритому повітрі – до 2000 осіб.

У школах у більшості регіонів дітям і вчителям буде дозволено припинити носити захисні маски для обличчя в класі.

За даними сайту Worldometer, у Чехії від початку пандемії зафіксували 1 663 998 випадків COVID-19, з них – 30 193 особи померли, 1 627 106 хворих одужали.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 8 червня зафіксовано понад 174,3 млн випадків зараження коронавірусом, із них – понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 157,6 млн осіб.