У Туреччині заборонили бронювання через Booking, щоб підвищити власні продажі - Олеськів

Міжнародна мережа бронювання Booking не зареєстрована як юридична особа в Україні, тому комісія, яку їй оплачують українські готелі, йде за кордон.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявила керівниця Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

Вона зазначила, що такі гіганти у сфері бронювання, як Booking, витісняють локальні українські продукти, обслуговування яких досить дороге. Тому готелям простіше приєднатися до великого ресурсу, що працює по всьому світу - і така ситуація у більшості країн.

"І у більшості країн власне своїх ресурсів мало", - констатувала Олеськів.

За її словами, готелі платять Booking близько 10-20% комісії від проданих через систему місць розміщення. При цьому основна мета готелів - підвищувати прямі власні продажі, а не реалізувати номери через посередників.

"Водночас Booking не зареєстрований в Україні як юридична особа. Тобто ці всі гроші йдуть просто за кордон", - підкреслила очільниця Держагентства.

Вона навела приклад Туреччини, де зусиллями однієї з місцевих асоціацій туроператорів була заблокована можливість замовлення готелів через Booking.

"Тобто, перебуваючи в Туреччині, за IP-адресою неможливо забронювати готель у цій країні... І люди бронюють або через туроператорів, агентів, або безпосередньо у готелів", - розповіла Олеськів.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Туреччину відвідав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За результатами його зустрічі з міністром культури та туризму Туреччини Мехметом Нурі Ерсоєм було підписано спільну декларацію про посилення співпраці в питаннях дотримання прав та безпеки туристів.