У Вінниці стартує туристичний форум «Вікенд мандрівників»

У Вінниці в суботу, 5 червня, стартує туристичний форум «Вікенд мандрівників», присвячений безмоторним видам туризму.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у департаменті маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.

«Сьогодні у нашому місті на Території SUN розпочинається вже другий «Вікенд мандрівників». Це туристичний форум, присвячений пішим- і веломаршрутам. Він стане стартом проєкту Camino Podolico. У програмі Вікенду - зустрічі, презентації, музичні виступи, а також туристичні та спортивні активності. Все відбуватиметься просто неба, з дотриманням заходів епідеміологічної безпеки», – повідомили у департаменті.

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Там зазначили, що «Вікенд мандрівників» триватиме два дні. Його учасники зможуть дізнатися про тонкощі планування мандрівок, запозичити досвід вдалих мандрівок у досвідчених туристів з різних куточків України. Також тут можна буде просто відпочити на свіжому повітрі.

У перший день Вікенду досвідчені мандрівники, активісти та тревел-блогери розповідатимуть про навички проходження піших та веломаршрутів, поділяться корисними лайфхаками щодо підготовки до подорожей, розкажуть цікаві історії, які траплялися з ними під час мандрів. Поділяться досвідом з мандрівниками-початківцями відомі тревел-блогери Максим Беспалов, Сергій Нагорний, Володимир Кохан (проєкт «Хащі»), Ярина Квітка та Володимир Муляр («Двоколісні хроніки»).

Паралельно з виступами та презентаціями у перший день Вікенду будуть доступні й інші активності. Серед них слеклайн, скелелазіння, велозаїзд та плавання на каное.

Програма першого дня завершиться виступом етноф’южнгурту Folknery.

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Другого дня Вікенду всі охочі зможуть пройти однією з перших частину майбутнього Подільського шляху святого Якова – міжнародного культурного маршруту, який бере початок від паломницької дороги до могили апостола Якова в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела. Чимало країн уже інтегрувалися у мережу St James’ Ways. Проєкт Camino Podolico може стати поштовхом до створення екскурсійних шляхів по всій Україні та з'єднання їх з європейськими маршрутами. Цей піший маршрут сполучить 10 громад від Вінниці до Кам’янця-Подільського історичною дорогою через місто Бар.

Учасникам Вікенду запропонують пройти частину маршруту – з Вінниці до с. Селище. Після подолання цієї дистанції у Селищі на них чекатимуть активності, зокрема прогулянка залишками старовинного Черленківського замку та візит на кінну ферму поблизу мальовничого озера.

Після завершення заходу учасники зможуть повністю протестувати Подільський шлях святого Якова та продовжити свій маршрут до міст Бар і Кам'янець-Подільський.