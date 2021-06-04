У Вінниці презентували туристичний бренд області

У Вінниці відбулася презентація туристичного бренду області, гасло якого: «Вінниччина – подорож за враженнями».

Про це повідомляє голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Бренд регіону – емоційно сильна торговельна марка, що має не тільки назву чи дизайнерське рішення, а ще й цілий комплекс асоціацій та ідентифікацій. Так він сприймається споживачами. Саме тому обласна державна адміністрація ухвалила рішення щодо необхідності розроблення, патентування та просування туристичного бренду Вінницької області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що туристичний бренд області буде імплементований у сферу маркетингу туризму і сприятиме подальшому розвитку туризму на Вінниччині.

Як уточнили в Департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА, основною ідеєю концепції туристичної промоції регіону стало гасло «Вінниччина – подорож за враженнями». Позаяк наразі це – основа маркетингу операторів туристичного бізнесу: клієнтам продають саме емоції та враження, отримані під час выдвыдування цікавих локацій.

Із десяти варіантів айдентики обрали символічне зображення серця, що нагадує контури Вінницької області на мапі та літери «V», яка асоціюється зі словами «Victory» (перемога) та символічним жестом «Peace» (мир).

Зазначається, що Вінниччина має потужний потенціал для розвитку міського та культурно-пізнавального туризму, оздоровчого, екологічного і сільського, а також зеленого і гастротуризму. Ккрім того, пропагуватимуться ще й релігійний, подієвий і активний туризм. Задля цього в ОДА планують об’єднати зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, туристичних організацій, бізнесу і громадськості.