У Миколаєві знімають реаліті-шоу для популяризування вітрильного туризму

У Миколаєві знімають реаліті-шоу за участю міського голови Олександра Сєнкевича, яке покликане популяризувати вітрильний туризм.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради.

«У межах проведення відкритої регати крейсерсько-перегонових яхт «Mykolaiv River Cup» у Миколаєві проходять зйомки реаліті-шоу «Регата» з метою популяризування вітрильного туризму. Сюжет розгортається навколо декількох відомих особистостей Миколаєва, котрі не мають нічого спільного з вітрильним туризмом. Їм запропонують об’єднатися в одну команду на чолі з досвідченим капітаном», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу команди увійде міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, артист, журналіст, підприємці тощо.

Упродовж п’яти серій шоу глядачі зможуть побачити, як сформована команда готуватиметься до спортивного змагання. Головні герої вивчатимуть теорію водіння човна, знайомитимуться з устроєм яхти, вчитимуться правильно в’язати вузли, працюватимуть у команді тощо.

В останніх двох серіях режисери покажуть, як зіркова команда вийде на старт регати. Головні герої наважаться подолати всю дистанцію за маршрутом «Миколаїв – Волоська Коса – Миколаїв» поряд з іншими учасниками.

Директор телеканалу «МАРТ» Юрій Тазарачев, режисер реаліті-шоу, зазначив, що цей проєкт – абсолютно новий для Миколаєва, адже раніше такого у місті ніхто не знімав.

Фото: mkrada.gov.ua