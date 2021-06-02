У Миколаєві знімають реаліті-шоу для популяризування вітрильного туризму

У Миколаєві знімають реаліті-шоу для популяризування вітрильного туризму

Укрінформ
У Миколаєві знімають реаліті-шоу за участю міського голови Олександра Сєнкевича, яке покликане популяризувати вітрильний туризм.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради

«У межах проведення відкритої регати крейсерсько-перегонових яхт «Mykolaiv River Cup» у Миколаєві проходять зйомки реаліті-шоу «Регата» з метою популяризування вітрильного туризму. Сюжет розгортається навколо декількох відомих особистостей Миколаєва, котрі не мають нічого спільного з вітрильним туризмом. Їм запропонують об’єднатися в одну команду на чолі з досвідченим капітаном», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу команди увійде міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, артист, журналіст, підприємці тощо.

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Упродовж п’яти серій шоу глядачі зможуть побачити, як сформована команда готуватиметься до спортивного змагання. Головні герої вивчатимуть теорію водіння човна, знайомитимуться з устроєм яхти, вчитимуться правильно в’язати вузли, працюватимуть у команді тощо.

В останніх двох серіях режисери покажуть, як зіркова команда вийде на старт регати. Головні герої наважаться подолати всю дистанцію за маршрутом «Миколаїв – Волоська Коса – Миколаїв» поряд з іншими учасниками.

Директор телеканалу «МАРТ» Юрій Тазарачев, режисер реаліті-шоу, зазначив, що цей проєкт – абсолютно новий для Миколаєва, адже раніше такого у місті ніхто не знімав.

Фото: mkrada.gov.ua

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