У Бердянську приймати туристів готові понад 70 офіційних баз відпочинку: що з цінами

У Бердянську, що у Запорізькій області, в період оздоровчої кампанії 2021 року відпочивальників планують приймати 6 санаторіїв та понад 70 офіційних баз відпочинку.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Бердянської міської ради.

“Планує працювати 6 санаторіїв, понад 70 офіційних баз відпочинку. Цінова політика майже на рівні минулого року з незначним підвищенням. У приватному секторі ціна від 150 грн, на базах відпочинку – від 300-400 грн на людину за добу і більше”, – повідомила керівник пресслужби міськради Ірина Єгорова.

У червні на базах, які мають житло класу люкс, ціни сягають 1300-1800 гривень за добу (двомісний номер на березі Азова). Головний мінус курорту – комарі. Попри те, що міська влада постійно виділяє кошти на боротьбу з комахам, вони “атакують” відпочивальників.

Щодо підготовки самого міста до курортного сезону, зазначає міський голова Бердянська Валерій Баранов, цьогоріч особливий акцент зроблено на озелененні та благоустрої в центральній частині міста – ремонт лав та пам’ятників.

“Залучено спонсорські кошти на ремонт фонтанів, сонячного годинника, озеленення, планується встановити нові скульптурні композиції”, – сказав Баранов.

За його словами, у червні відбудеться Фестиваль ковалів “Сталева хвиля”, заплановані різні творчі фестивалі та заходи. Все, звісно, проводитиметься у межах чинних карантинних обмежень.

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У межах Програми розвитку туризму та популяризації міста вже розмістили соціальну рекламу про відпочинок у Бердянську в містах Київ, Львів, Кривій Ріг, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Чернівці. Запускаються рекламні ролики в мережі гіпермаркетів обласних міст тощо. Туристичними агентствами розроблено безліч маршрутів по Бердянську і Бердянському району. Мета – показати, що Бердянськ – це не тільки море, а й безліч цікавих місць неподалік від міста, наприклад, екскурсії святими місцями, за 30 км від Бердянська – ферма равликів, лавандове поле, місця сили, лабіринти, їзда верхи з фотосесіями на березі моря, зазначив Баранов.

Наразі в мерії не беруться давати прогнозів щодо кількості туристів, які цього року приїдуть до Бердянська. Кажуть, що в умовах пандемії важко щось планувати. Проте, за інформацією власників баз відпочинку, наразі активно триває бронювання номерів на літо, є заклади, в яких повністю розкуплені номери на весь оздоровчий період.

Як раніше повідомлялося, у курортний сезон Бердянськ традиційно приймає відпочивальників з різних регіонів України. За даними Укрзалізниці курсуватимуть додаткові потяги з Києва, Харкова, Львову, Дніпра, Кривого Рогу. Крім того, у межах національної програми “Велике будівництво” відремонтована в 2020 році дорога від Запоріжжя до Бердянська вирішила багаторічну проблему для туристів, які подорожують власним авто.