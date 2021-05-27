На Запоріжжі цьогоріч оновлять усі основні дороги держзначення

На території Запорізької області цього року буде завершено будівництво та оновлення всіх основних доріг державного значення.

Про це голова Запорізької ОДА Олександр Старух сказав під час Міжнародного інвестиційного форуму «UkraineInvest Talks Dnipro», повідомляє кореспондент Укрінформу.

На переконання посадовця, розбудова дорожньої інфраструктури сприятиме розвитку туризму. Зокрема, у курортні Бердянськ та Кирилівку тепер можна будет доїхати значно швидше.

“Кирилівку хочемо перетворити на європейський курорт, провести туди воду і каналізацію. (Наразі існує) 400 баз відпочинку і 60 км узбережжя, але треба трохи поміняти інфраструктуру, щоб покращити умови для оздоровлення”, - сказав Старух.

Він також згадав про мостові переходи через Дніпро, що є флагманом програми Президента “Велике будівництво”. “Переконані, що значна частина робіт буде завершена в цьому році - на початку наступного. З чотирьох мостових переходів два вже готові”, - розповів Старух.

Читайте також: На Донеччині та Луганщині планують відновити майже 867 кілометрів доріг

Як повідомлялося, у Дніпрі 27 травня проходить Міжнародний інвестиційний форум "UkraineInvest Talks Dnipro", спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проєктів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, побудова «інвестиційних мостів» між українськими регіонами та світом.