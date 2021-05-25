На Донеччині та Луганщині планують відновити майже 867 кілометрів доріг
Як передає Укрінформ, про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.
Зазначається, що за перший рік реалізації програми "Велике будівництво" на підконтрольній Україні території Луганської області було відновлено 194 км доріг, Донецької - 140,1 км.
У відомстві зазначили, що "доступність східних маршрутів є національним пріоритетом", і в 2020 році масштаб "Великого будівництва" на Донеччині та Луганщині був зіставним з обсягом проєкту в інших регіонах.
"План на новий будівельний сезон – збільшення протяжності відновлених маршрутів Сходу. Очікуваний результат роботи протягом 2020-2021 років – відновлені 866,7 км державних доріг у Донецькій і Луганській області", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в планах інфраструктурної програми Володимира Зеленського – за три роки оновити всю мережу (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг України.