На Донеччині та Луганщині планують відновити майже 867 кілометрів доріг

До кінця 2021 року протяжність відремонтованих доріг державного значення на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей зросте до 866,7 км.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що за перший рік реалізації програми "Велике будівництво" на підконтрольній Україні території Луганської області було відновлено 194 км доріг, Донецької - 140,1 км.

У відомстві зазначили, що "доступність східних маршрутів є національним пріоритетом", і в 2020 році масштаб "Великого будівництва" на Донеччині та Луганщині був зіставним з обсягом проєкту в інших регіонах.

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"План на новий будівельний сезон – збільшення протяжності відновлених маршрутів Сходу. Очікуваний результат роботи протягом 2020-2021 років – відновлені 866,7 км державних доріг у Донецькій і Луганській області", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в планах інфраструктурної програми Володимира Зеленського – за три роки оновити всю мережу (понад 20 тис. км) загальнодержавних доріг України.