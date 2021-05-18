На Донеччині та Луганщині оновлюватимуть дороги за маршрутним принципом

У Донецькій та Луганській областях у 2021 році за програмою Президента "Велике будівництво" продовжують оновлювати дороги за маршрутним принципом.

Як передає Укрінформ, про це написав голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) Олександр Кубраков у Фейсбуці.

"І на Донеччині, і на Луганщині в 2021 ми продовжуємо оновлювати дороги за маршрутним принципом – Лисичанськ – Бахмут, Покровськ – Бахмут, Старобільськ – Новоайдар, дорогу Н-26 від Сватового до Старобільська та Біловодська. Минулого року завершили ремонт 68 км на Н-26, за 2021 план оновити ще 100 км аж до кордону із Росією у Міловому", - написав Кубраков.

Він додав, що у Луганській області за останні 10 років було оновлено лише 132,9 км, а за 2020-2021 роки буде у 4 рази більше. Зокрема, минулого року у пріоритеті відомства була 125-кілометрова дорога з КПП Станиця Луганська до Сєвєродонецька, основний шлях яким користуються українці з тимчасово окупованих територій до України.

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У Донецькій області у 2020 році крім доріг був фокус на мостах, зруйнованих війною. В цьому році Укравтодор розпочинає масштабний проєкт на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на маршруті від Запорізької області до Маріуполя. В рамках Національної програми відновлення мостів Укравтодор оновить ще 12 штучних транспортних споруд.

Крім того, в планах Укравтодору взяти на баланс і відремонтувати частину дороги, яка має критичне значення для мешканців Авдіївки та військових.

Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що упродовж двох років за програмою «Велике будівництво» в Україні відремонтують всю мережу (понад 20 тис. км) доріг загальнодержавного значення.