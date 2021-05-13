На Донеччині ремонтують міст біля селища Іванівське

За програмою Президента «Велике будівництво» триває капітальний ремонт мосту біля селища Іванівське в Бахмутському районі на Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

«Триває капітальний ремонт мосту на км 71+210 автомобільної дороги Н-32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка (біля селища Іванівське Бахмутського району, міст перетинає річку Долгенька). Ремонт проводиться в рамках проєкту «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на даний час виконуються роботи: ремонт залізобетонних поверхонь проміжної опори та ригелів опор розчином на цементній основі; влаштування захисного шару бетону цементним розчином (ліва сторона); армування монолітної залізобетонної накладної плити (ліва сторона) та улаштування швів перекриття на опорах мосту (ліва сторона).

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією голови Укравтодору Олександра Кубракова, завдяки президентській програмі «Велике будівництво» та Національній програмі відновлення мостів минулого року вдалося оновити 158 мостів на дорогах державного значення, не менше 160 – заплановано у 2021 році.