Укравтодор збудує два мости на трасі Бориспіль-Маріуполь

Під час ремонту траси національного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь, який проходить за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», в Кіровоградській області збудують два мости на місці демонтованих старих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) у Фейсбуці.

Зазначається, що обидва мости, які підлягають демонтажу в ході капітального ремонту, розташовані у селі Куцеволівка. На одному з них, на 292-му кілометрі, дорожники вже почали демонтаж покриття, перильного огородження і прогонових будов. Незабаром аналогічні роботи будуть проведені на мосту на 294-му кілометрі. На час проведення робіт рух транспорту здійснюється в об'їзд.

Всього у 2021 році за програмою «Великого будівництва» в Кіровоградській області планується відновити 273 кілометри доріг державного значення.

Читайте також: На Закарпатті ремонтують 12 мостів

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко нещодавно назвав ремонт доріг місцевого значення одним з головних пріоритетів 2021 року, оскільки більшість українців найчастіше користуються саме місцевими дорогами.