На Закарпатті ремонтують 12 мостів

У Закарпатській області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» ремонтують 12 мостів на трасі Т-07-37 Хуст — Шаян — Вишково — Буштино.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка у Фейсбуці.

Він розповів, що мости ремонтують на ділянці траси Т-07-37 від Хуста до Буштино. Загальна вартість робіт оцінюється у понад 535 млн грн.

За словами Петрушки, до недавнього часу через незадовільний стан дорожнього покриття, зокрема велику колійність, пучини і руйнування кромки проїжджої частини, дорожній трафік на дорозі Т-07-37 знизився до 3000 автомобілів на добу. Після закінчення ремонту дороги і мостів цей показник має збільшитися вдвічі.

Заступник голови ОДА нагадав, що одночасно з ремонтом мостів триває будівництво нового через річку Чорна Тиса. Його довжина становитиме 323,2 погонних метри і позитивно позначиться на пропускній здатності всієї траси.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартував ремонт 23-кілометрового маршруту на дорозі територіального значення Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково, що з'єднує місто Хуст та селище Буштино і включає також під'їзд до санаторію «Шаян».