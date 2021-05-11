На Закарпатті ремонтують 12 мостів
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка у Фейсбуці.
Він розповів, що мости ремонтують на ділянці траси Т-07-37 від Хуста до Буштино. Загальна вартість робіт оцінюється у понад 535 млн грн.
За словами Петрушки, до недавнього часу через незадовільний стан дорожнього покриття, зокрема велику колійність, пучини і руйнування кромки проїжджої частини, дорожній трафік на дорозі Т-07-37 знизився до 3000 автомобілів на добу. Після закінчення ремонту дороги і мостів цей показник має збільшитися вдвічі.
Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стартував ремонт 23-кілометрового маршруту на дорозі територіального значення Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково, що з'єднує місто Хуст та селище Буштино і включає також під'їзд до санаторію «Шаян».