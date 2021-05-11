Укравтодор цілодобово будує трасу Стрий – Ізварине

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) в рамках програми Президента "Велике будівництво" цілодобово виконує дорожні роботи на трасі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, яка стане частиною нової дороги М-30 Стрий – Ізварине.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Фейсбуці.

Зазначається, що роботи ведуться одразу на кількох напрямках: на ділянці 72-151 км від межі з Кіровоградською областю до Криничанського поста поліції, на відрізку 151-196 км від Криничанського поста поліції до межі міста Дніпро, а також від Павлограда у напрямку Донецької області.

Зараз на трасі фрезерують старе дорожнє покриття, розчищають узбіччя, влаштовують вирівнюючий шар, укладають верхній шар асфальту, встановлюють бар’єрні огородження та наносять дорожню розмітку.

Траса М-04 є східною складовою маршруту М-30 Стрий – Ізварине, що отримав символічну назву Дорога Єдності. Цей шлях починається у Львівській області, йде через всю країну та закінчується на Луганщині, на тимчасово окупованих територіях. Маршрут створюють за програмою Президента «Велике будівництво».

Як повідомляв Укрінформ, триває будівництво об’їзної дороги навколо міста Дніпро. За словами координатора «Великого будівництва», заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, Південний обхід міста відкриють вже до Дня незалежності. У планах – збудувати в рамках інфраструктурної програми Володимира Зеленського і Північний обхід.