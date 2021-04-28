Уряд затвердив створення автошляху Стрий – Ізварине

Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку автомобільних доріг загального користування, зокрема створив єдину міжнародну дорогу М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине шляхом об’єднання автомобільних доріг М-12 та М-04.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 28 квітня.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, дорога М-30 забезпечить транспортне сполучення Заходу та Сходу України за найкоротшим маршрутом. Довжина нового автошляху буде становити 1446,6 км.

Наразі автомобільні дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знамянка та М-04 Знамянка – Луганськ – Ізварине забезпечують щодобовий рух до 20 тис. автомобілів. Після проведення ремонтних робіт на цих дорогах буде збільшена пропускна здатність до 40-50 тис. автомобілів, а час на подолання відстані від Львівської до Луганської області зменшиться на 3 години.

Як повідомляв Укрінформ, Укравтодор у березні 2021 року розпочав поточний середній ремонт на трьох ділянках траси М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине у Дніпропетровській області, яка є частиною дороги М-30 Стрий – Ізварине.

У 2020 році відновили понад 580 км майбутнього маршруту М-30. До кінця 2021 року у відомстві планують відновити ще 630 км. Планується, що траса буде відкрита до 30-ої річниці Незалежності України.