Історичний центр Одеси відтепер у вихідні буде пішохідним

Влада Одеси оголосила вулиці історичного центру міста великою пішохідною зоною. Такий режим діятиме у вихідні та свята, починаючи з 19 години 4 червня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, передає Укрінформ.

"Центр Одеси у вихідні стане великою пішохідною зоною. Із 19 год. 4 червня до 24 год. 6 червня 2021 року центр Одеси стане найбільшою пішохідною зоною в Україні. Такий режим роботи буде зберігатися в усі наступні вихідні і святкові дні", – йдеться у повідомленні.

На в'їздах у пішохідну зону стоятимуть патрулі поліції та комунальної установи "Муніципальна варта".

Автомобілям, мотоциклам і мопедам буде заборонено в'їзд до центральної частини міста, "обмеженої вул. Дерибасівською (на ділянці між вул. Пушкінською та вул. Катерининською); вул. Катерининською (на ділянці від вул. Грецької до Приморського бульв.); Катерининською площею, Сабанєєвим мостом, пров. Чайковського, пров. Воронцовським, вул. Ланжеронівською та вул. Рішельєвською (на ділянці від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської)".

Безперешкодний в'їзд у пішохідну зону передбачено для обмеженого кола водіїв транспортних засобів. Зокрема, для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку; місцевих жителів (за наявності документів про реєстрацію чи договору оренди житла); постояльців готелів (за наявності бронювання номера); таксистів із пасажирами – місцевими жителями або постояльцями готелів з документами.

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Крім того, патрулі допускатимуть на вулиці пішохідної зони кур'єрів служб доставки на мопедах (за умови пішого пересування); весільні кортежі в РАЦС на вул. Рішельєвській; водіїв технологічного транспорту, що доставляють продукти в магазини і ресторани, а також тих, хто прямуватиме сюди на велосипедах, самокатах і моноколесах.

На вулицях пішохідного центру буде заборонена стоянка автомобілів, паркування передбачено тільки у дворах чи на внутрішніх паркувальних майданчиках закладів, також передбачено механізм евакуації автомобілів.

Контроль за дотриманням правил паркування здійснюватимуть інспектори відділу контролю за безпекою дорожнього руху і паркування міського Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху.

У робочі дні в центрі Одеси збережеться звичайний графік дорожнього руху.