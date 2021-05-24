Письменниця вирушить у пішу мандрівку до Одеси заради нової книги

Вона подолає понад 700 км, щоб якісно описати досвід подорожування пішки і вивчити кухні різних регіонів.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

У похід авторка детективів Ксенія Циганчук вирушить разом з подругою на початку червня. До подорожі готувалися відповідально – склали списки необхідного та маршруту, приготували сувеніри для тих, кого зустрінуть дорогою, у кого залишаться на ночівлю.

Мандрівка розрахована на три тижні, але може продовжитись щонайменше на тиждень.

«Якщо будемо надто стомлені, то в якомусь населеному пункті затримаємось, перепочинемо. У нас немає мети заганяти себе, у нас є мета отримати задоволення від цієї подорожі», – зазначила Ксенія.

До подорожі долали шлях з Рівного до Острога, Клевані та Костополя. Це близького 40 км. Саме таку відстань мають намір проходити щодня на шляху до Одеси.

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Як зазначається у повідомленні, напарниця Ксенії Наталія Шнурик розробила дизайн сумок, бейсболок та брелоків з логотипом «Україною пішки». Гроші від їх продажу підуть на придбання необхідних для походу речей.

Інформацію та фотозвіти про подорож Ксенія та Наталія публікуватимуть на своїх сторінках у соцмережах.

Фото з відкритих джерел