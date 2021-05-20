Родина зі Швейцарії проїхала 700 км Туреччиною на велосипедах

Сім’я зі Швейцарії, яка з середини квітня подорожує Туреччиною, проїхала 700 км та планує подолати загалом 3 тисячі кілометрів протягом 3-місячної подорожі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на видання Daily Sabah.

«Досі ми подолали 700 кілометрів. Проїдемо загалом 3 тисячі кілометрів, перебуваючи в Туреччині протягом трьох місяців. У деяких місцях зупиняємося на два-три дні. У цей час ми допомагаємо дітям з уроками, ходимо на море та гуляємо на природі», - розповів батько родини швейцарець Мартін Бургер.

Сім’я подорожує вчотирьох: батьки та двоє дочок 7 та 9 років. Мартін Бургер за спеціальністю архітектор, його дружина Сбійлле Бургер - фізіотерапевт.

У дні, коли мандрівники пересуваються на спеціальних велосипедах, обладнаних для перевезення дітей, вони долають 30-85 км.

Це не перша тривала велосипедна подорож для подружжя. У 2010 році вони здійснили велоподорож зі Швейцарії до Китаю. Тоді за маршрутом вони відвідали 13 турецьких міст та були приємно вражені гостинністю турків. Цього разу вирішили повернутися до Туреччини та провести пандемійні будні подорожуючи країною, взявши із собою доньок.

Фото з відкритих джерел та DHA