Українка розпочинає унікальний соло-похід в Піренеї

Жінка запланувала 800 км високогірного трекінгу та шукає однодумців.

Про це любителька гірських походів Олена Бондаренко написала на своїй Фейсбук-сторінці, передає Укрінформ.

«Піренеї - це далеко. Я добиратимусь із Кракова автостопом. Принаймні поки план такий. І вже це не є комфортною поїздкою», - розповідає жінка.

За її словами, на гірському маршруті немає розміток, тільки ідея та напрямок. Із зручностей передбачені намет та гірські озера.

«Я збираюсь пройти свій посильний шлях, комбінуватиму траси, що не применшує загальної складності. І складність на такому шляху не просто у вмінні перебирати ногами», - пише Олена.

Готова пройти шлях самостійно, але якщо трапиться відчайдушний компаньйон, то прийме до гурту.

Читайте також: У Львові відбудеться піший екомарафон

Як зазначається у повідомленні, Олена Бондаренко планує пройти весь шлях самостійно. Зараз вона шукає спонсорів, щоб перетворити свій задум на проєкт.

Фото: Pixabay