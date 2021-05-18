У Львові відбудеться піший екомарафон

Учасники будуть долати дистанції від 6 до 100 км та долучаться до акції зі збору сміття протягом першого кілометру маршруту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Піші марафони, які ми проводимо вже 2 роки у різних містах України, - це можливість учасникам вирватись із рутини, спробувати щось нове, кинути собі виклик. Ми долучаємо людей до здорового, активного способу життя та допомагаємо очистити свідомість під час тривалої пішої подорожі. Крім того, саме під час львівського походу ми зробимо навколишнє середовище трохи чистішим – на старті всі учасники отримають пакети та рукавиці для збору сміття, тож будемо разом збирати непотріб вздовж першого кілометру дистанції», – зазначає засновник пішого марафону POHOD100 Максим Пучин.

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Піший марафон – це одна з найпотужніших трансформаційних технік динамічної медитації на природі. Організатори запрошують до участі всіх охочих від 7 до 70 років обрати свою дистанцію 6, 12, 25, 50 або 100 км та влаштувати незабутню прогулянку мальовничими стежинами Львова та передмістя.

Захід стартує 22 травня о 9:30 від стадіону «Арена Львів».

Фото з відкритих джерел