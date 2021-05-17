На Тернопільщині влаштували масовий забіг серед квітучих садів

На Тернопільщині влаштували масовий забіг серед квітучих садів

Укрінформ
Понад 300 людей пробігли п’ять кілометрів серед квітучих садів одного із фермерських господарств Тернопільщини.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення місцевих ЗМІ.    

«Більше трьох сотень учасників взяли участь у забігу «Квітучий сад», який відбувся на території фермерського господарства. Прихильники спорту та усі, хто зважились випробувати свої сили, пробігли 5-кілометрову дистанцію у селі Трибухівці. Найстаршим учасником забігу був 81-річний Мар’ян Косідло. Серед жінок – 66-річна Ганна Кондратюк. А наймолодшою учасницею стала 6-річна Анастасія Грицак», - йдеться у повідомленні.

Учасниця забігу Світлана Урядник каже, для неї дистанція була не надто легкою, однак стала маленькою перемогою. П’ять кілометрів жінка пробігла за 32 хвилини.

«Дуже добре, що у нас відбулася така подія. Для бігунів-любителів вона стала додатковою можливістю перевірити свої сили. Дистанція для мене була досить важкою, але це – перемога над собою. Думаю, це надихне тих людей, які просто спостерігали за бігом, наступного разу також стати на дистанцію і спробувати», - зазначила Світлана Урядник

Долучився до забігу й отець римо-католицької парафії у Бучачі Даріуш Пєхнік. Біг допомагає збалансувати своє фізичне та духовне здоров’я, вважає священнослужитель.

«Правильно у нас кажуть, що в здоровому тілі – здоровий дух. Важливо, щоб людина у своєму житті знаходила час на молитву та турботу про своє тіло, тоді буде рівновага й чудове самопочуття. Добре, що пропагуємо біг у саду – в лоні природи. Це особливо важливо у час пандемії. Недарма кажуть, що рух може замінити будь-які ліки, але жодні ліки не замінять руху. Моє головне заняття – молитися Богу. Окрім цього, я ще виходжу на пробіжки двічі або тричі у тиждень. Це допомагає мені у праці, бо так почуваюся здоровішим», - каже священник.

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Учасників забігу «Квітучий сад» нагородили медалями та призами.

Передбачається, що наступного року дистанції масового забігу матимуть 5 та 10 км.

Фото з відкритих джерел 

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