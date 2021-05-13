«Біжу Житомиром»: стартував проєкт безкоштовних тренувань

У Житомирі упродовж місяця триватиме проєкт «Біжу Житомиром», у межах якого всі охочі зможуть долучитися до безкоштовних бігових тренувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Житомирська міська рада.

Зазначається, що у рамках проєкту з 12 травня до 12 червня триватимуть відкриті бігові тренування, які проводить триатлоністка Анна Абдулова.

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Зокрема, щосереди о 7:15 на стадіоні «Спартак» відбуватимуться тренування з техніки бігу.

Щосуботи о 8:15 у міському парку культури та відпочинку буде можливість долучитися до кросу.

Фото з відкритих джерел та zt-rada.gov.ua