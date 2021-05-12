У Кропивницькому активістка влаштувала еколотерею для прибирання лісу

Містян залучили до акції, зацікавивши подарунками. Призовий фонд еколотереї «Врятуй Лісопаркову» склав 5 тисяч гривень.

Про це Суспільному розповіла організаторка акції Альона Глініста, передає Укрінформ.

За її словами, лотерейним квитком став мішок для сміття. Загалом, під час акції зібрали близько сотні мішків зі сміттям.

«Серед учасників були хлопчик із мамою, які принесли близько 20 мішків. Усе зібране лишили у спеціально відведеному місці, щоб його забрали і вивезли комунальні служби», – зазначила активістка.

Як зазначається у повідомленні, призовий фонд еколотереї розділили на кілька частин. Перший приз становив 3 тисячі гривень, другий – тисячу, третій – 500 гривень. Решту розділили на «втішні призи» – 250 гривень. Всі учасники прибирання отримали солодощі.

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Наступного року організаторка акції планує охопити декілька локацій.