Підліток у Києві самостійно прибрав вулицю від сміття

16-річний Олександр очистив вулицю київського масиву Осокорки від сміття.

Про юнака розповіли у Фейсбук-спільноті «Осокорки клуб», передає Укрінформ.

За словами автора допису Владислава Коробова, щодня школяр ходить повз занедбаної ділянки, яку недобросовісні сусіди перетворили на сміттєзвалище. Олександр самостійно зібрав понад тонну сміття.

«Дякую усім за велику кількість добрих слів. Вийшло неочікувано, але Сашкові та мені дуже приємно. Ваша підтримка дає йому натхнення і сили закінчити прибирати те, що він не встиг», - прокоментувала допис мама Олександра Вікторія Попович.

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У коментарях під дописом небайдужі мешканці виявили бажання долучитися до прибирання звалища.

Фото: Владислав Коробов