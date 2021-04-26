У Рівному семирічний хлопчик разом з батьками організував толоку
Укрінформ
Семирічний рівнянин Марко Степанович разом з батьками організував прибирання річки Устя.
Про це повідомляє Суспільне. Рівне, передає Укрінформ.
Толоку анонсувала мама хлопчика у соціальних мережах. До прибирання долучилися усі охочі.
«Таким чином ми створили таку невеличку традицію у Рівному – за тиждень до Великодня збирати сміття на Усті. Цього разу, мабуть, люди злякалися снігу на початку толоки. У попередні рази збиралися кілька десятків рівнян, і це було дуже весело», – розповідає батько Марка Роман Степанович.
Під час толоки вдалось зібрали чотири мішки сміття, а також кілька автомобільних шин. Прибирання річки здійснили учетверте. У планах організаторів проводити толоку кожні два тижні.
Фото: Суспільне. Рівне