Чотири країни готові приймати українців із паперовими COVID-паспортами – Кулеба

Угорщина, Молдова, Грузія і Туреччина готові дозволити в'їзд громадянам України, які мають паперовий сертифікат про вакцинацію від COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Сніданок з 1+1», передає Укрінформ.

Він зазначив, що уряд ще минулого року затвердив паперовий сертифікат вакцинації, який відповідає міжнародним стандартам. Окрім того, за посередництва МЗС українські МОЗ та Міністерство цифрової трансформації ведуть діалог із відповідними органами ЄС, щоб майбутній український цифровий сертифікат відповідав європейським вимогам.

"Цифровий COVID-сертифікат буде синхронізований із сертифікатом ЄС з липня. Але ми не хочемо чекати аж до липня, тому я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися з Угорщиною. Молдова Грузія Туреччина теж готові укласти таку угоду. Але це певний процес документообігу», - сказав Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував, що з 1 липня в Україні планують запровадити електронні сертифікати вакцинації від коронавірусу з інформацією про те, що людина вакцинована і коли. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним, його додадуть у застосунок "Дія".