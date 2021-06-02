Цьогоріч у Єгипті вже відпочило 715 тисяч українців

Єгипет упродовж січня-травня цього року прийняв на відпочинок 715 тисяч українців.

Такі дані міністерства туризму та старожитностей Єгипту навів його очільник Халед аль-Анані під час зустрічі з послом України в Єгипті Євгеном Микитенком, передає Укрінформ із посиланням на українське диппредставництво.

За словами єгипетського урядовця, Україна вже другий рік поспіль залишається найбільшим споживачем туристичних послуг, які надаються на місцевих курортах. Він подякував керівництву Української держави за сприяння туристичному потоку.

Співрозмовники обговорили актуальні питання і проблеми, які час від часу виникають в українських громадян під час відвідування Єгипту, а також розширення послуг українською мовою. Зокрема, йшлося про збільшення кількості українських телеканалів у готелях, запровадження на туристичних об’єктах україномовних мобільних додатків тощо.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік обговорив з представниками влади та бізнесу Єгипту збільшення обсягів торгівлі та інвестицій в економіку України.