Музейний аудіогід про Голодомор 33 мовами встановив рекорд України

Музейний аудіогід про Голодомор 33 мовами встановив рекорд України

Укрінформ
Музей Голодомору встановив рекорд України, презентувавши аудіогід 33 мовами світу.

Про це повідомляє пресслужба закладу, передає Укрінформ. 

Як зазначається, у липні 2019 року Національний музей Голодомору-геноциду розпочав Міжнародний проєкт «Аудіогід для кожного». У межах проєкту було передбачено переклад тексту оглядової екскурсії 33 мовами світу для розміщення інформації на аудіогідах.

«Нині у Музеї доступна аудіоекскурсія 33 мовами – це чи не найбільша варіація мов з-поміж усіх музеїв світу. Протягом 1,5 року музейники разом із волонтерами, громадськими організаціями та посольствами займалися створенням, перекладом та начитуванням оглядової аудіоекскурсії та підписів до експонатів. Масштаби проєкту вражають: над аудіогідами працювали 20 організацій та 135 людей. За 1,5 року роботи було записано 170 годин аудіо», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що аудіоекскурсія представлена такими мовами: англійська, хорватська, російська, французька, латиська, норвезька, італійська, польська, чеська, арабська, турецька, японська, іспанська, португальська, румунська, шведська, литовська, іврит, китайська (путунхуа), суахілі, гінді, вірменська, болгарська, білоруська, грецька, казахська, перська, в’єтнамська, угорська, корейська, українська, азербайджанська, кримськотатарська.

Також повідомляється, що нагородження відбудеться 2 червня о 12:00 у Залі пам’яті Музею (вул. Лаврська, 3).

Музей Голодомору – єдиний у світі музей, що розповідає про геноцид українців.

«Національний реєстр рекордів» – проєкт у сфері реєстрації та популяризації українських та світових досягнень в Україні. Заснований 10 жовтня 1989 року.

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