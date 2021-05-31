У Музеї жертв політичних репресій «АЛЖИР» у Казахстані з’явився україномовний аудіогід

У Музейно-меморіальному комплексі жертв політичних репресій і тоталітаризму «АЛЖИР» у Республіці Казахстан відбувся запуск україномовного аудіогіда в межах проєкту дружини Президента України Олени Зеленської.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

Назва комплексу «АЛЖИР» – це абревіатура від «Акмолинский лагерь жен изменников Родины» (Акмолінський табір дружин зрадників Батьківщини). Саме сюди з 1937-го до 1953 року звозили жінок, чоловіків яких вважали «ворогами народу». За час існування табору в його стінах відбували покарання понад 18 тисяч жінок. Серед репресованих були жінки 62 національностей, зокрема українки.

«Із запуском сімнадцятого україномовного аудіогіда ми продовжуємо географічне розширення проєкту. Робота над запуском у Казахстані тривала шість місяців. АЛЖИР – одна з найтрагічніших сторінок спільної історії українського та казахського народів. Ми маємо знати та пам’ятати про ці події», – зауважила Зеленська.

Музейно-меморіальний комплекс складається з кількох об’єктів. Серед них – монумент «Арка скорботи», що уособлює жінку, яка сумує за загиблим чоловіком і втраченими дітьми.

«Будівля музею виконана у формі усіченого конуса. Це своєрідна скринька таємниць, берегиня печалі. Підтвердженням цього є відсутність вікон у будівлі. Імена 7 270 жінок-в’язнів табору викарбувані на Стіні пам’яті, що розташована на території комплексу», – ідеться у повідомленні.

Запуск аудіогіда відбувся у травні, коли в Україні та Казахстані відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Реалізація проєкту стала можливою завдяки спільній роботі Посольства України в Республіці Казахстан та керівництва музею.

«З кожним новим аудіогідом ми продовжуємо поширювати українську мову світом», – наголосила Зеленська.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні в Маріїнському палаці в Києві з'явився аудіогід українською та англійською мовами.

Фото, відео: Офіс Президента