У Будапешті запровадили одразу два україномовні аудіогіди

У Будапешті офіційно запровадили два україномовні аудіогіди найдовших печер Угорщини – Палвелді та Семлегеді, озвучку до яких зробила професійна команда журналістів.

Про це Укрінформу повідомила ініціатор і керівник україномовних аудіогідів, членкиня Товариства української культури в Угорщині, Голова видавничої комісії при Товаристві «Нова Хвиля» Уляна Княгинецька.

Вона висловила щиру подяку професійній команді, фахівцям, партнерам у запровадженні двох україномовних аудіогідів, зокрема: Куніш Дьондьвер, керівнику групи обслуговування печер – за надання можливості у запровадженні україномовних аудіогідів; Єлизаветі Ладані, голові українського самоврядування Уйпешта – за переклад; Валентині Бойко та Наталії Шевченко – за редагування; Вікторії Сидоренко – за озвучення.

Княгинецька розповіла, що місто Будапешт – столиця печер. Одне з унікальних місць у світі, де під столицею лежать приблизно 200 відомих печер, загальною протяжністю понад 60 км. Серед найвідоміших: Палвелді (Pál-völgyi-cseppkőbarlang) і Семлегеді (Szemlő-hegyi-barlang).

В Угорщині всі печери перебувають під посиленою охороною. Палвелді вже 1944 року оголошена природно-заповідним об’єктом, згодом, 1982 року, Палвелді та Семлегеді зарахували до заповідних об’єктів особливого статусу охорони.

Печеру Палвелді відкрили у 1904 році. Унаслідок розчинення водою гірських порід там утворилися сталактити чудернацьких форм. Екскурсія дарує захопливі враження: 28-метрову різницю між рівнями печери можна подолати Курячою драбиною, що має більш як 400 щаблів, та 6-метровими крутими Сходами велетнів.

Печеру Семлегеді називають «Підземним квітковим садом» Будапешта. Її відкрили в 1930 році. Туристи, проходячи облаштованим маршрутом завдовжки 500 метрів, мають змогу помилуватися картинами різноманітних мінералів, що покривають стіни печери. Постійна температура +12 там, а завдяки високій вологості повітря немає пилу. Тож вона виконує функції й оздоровчого об’єкта.

Поцінувачів природно-заповідних об’єктів радо запрошують відвідати унікальні печери Будапешта. Бажаємо гарної подорожі!

Детальніша інформація на сайті www.dunaipoly.hu або за мейлами palvolgy@dinpi.hu та szemlohegy@dinpi.hu.

Окрім печер можна відвідати україномовну екскурсію у Театрі Вігадо, ініціаторами якої є Ірина Вів та Віктор Вашаргелі. Детальніша інформація на сайті www.vigado.hu або за мейлом turizmus@vigado.hu.

Нагадаємо, запуск україномовного аудіогіда відбувся у Музеї Сергія Параджанова у Республіці Вірменія.