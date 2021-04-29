У Віденському будинку мистецтв улітку може з'явитися український аудіогід

Уже цього літа український аудіогід може появитися в ще одному музеї столиці Австрії – Віденському будинку мистецтв (Kunst Haus Wien).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці посольства України в Австрії.

«До почесного клубу знавців української мови доєднається Віденський будинок мистецтв (Kunst Haus Wien). В рамках програми першої леді України Олени Зеленської та за домовленістю посла Олександра Щерби з директоркою установи Беттіною Ляйдль уже зараз триває робота з виготовлення українських аудіогідів для музею», – йдеться у повідомленні.

Фото: посольство України в Австрії

Зазначається, що конкретна дата запуску залежатиме від епідеміологічної ситуації в Австрії. У посольстві очікують, що це відбудеться вже цього літа.

Будинок мистецтв спроєктував найвідоміший (та найексцентричніший) австрійський архітектор ХХ століття Фріденсрайх Гундертвассер (1928 – 2000). Будівля виконана в характерному для митця стилі – з використанням яскравих кольорів та з їх неочікуваними поєднаннями, без протиприродних рівних поверхонь, а натомість із навмисно викривленими лініями, з великою увагою до оздоблення і в бажанні при будівництві дотриматись гармонії з природою. Наприклад, «дозволивши» проживати в будівлі деревам: на думку Гундертвассера, за оренду житла рослини сплачують найважливішою валютою – киснем.

Фото: посольство України в Австрії

«Сьогодні тут розташовується музей митця, де можна ознайомитись із його яскравим життєвим та творчим шляхом, а також подивитись його картини (до речі, в першу чергу Гундертвассер позиціював себе саме як художника – до архітектури він звернувся лише пізніше), інсталяції, макети спроєктованих ним будівель з усього світу та інші роботи», – зазначили у посольстві.

Фото: посольство України в Австрії

На інших поверхах оздоблено виставковий простір для змінних експозицій.

Фото: посольство України в Австрії

Наразі українською мовою «говорять» уже три найбільші художні галереї Відня – Бельведер, Альбертіна та Музей історії мистецтв.

Нагадаємо, посольство України в Данії оприлюднило детальну інструкцію щодо використання україномовного аудіогіда при відвіданні Музею національної історії в замку Фредеріксборг.

Фото: посольство України в Австрії